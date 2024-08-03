Палестинские СМИ заявили об убийстве Израилем командира ХАМАСа 3 августа

На западном берегу реки Иордан был убит командир ХАМАС, — The Guardian
Израильская авиация в субботу, 3 августа, нанесла удары по западном берегу реки Иордан. В результате этого был убит командир ХАМАС.
Об этом пишет The Guardian.
Атака авиации Израиля
В материале говорится, что атака Израиля была осуществлена по транспортному средству на оккупированном западном берегу реки Иордан, на котором находился командир палестинской вооруженной группировки ХАМАС, он погиб.
Также палестинские СМИ сообщают о еще четырех убитых мужчинах: их личности неизвестны. В то же время военные Израиля уточнили, что авиационный удар нанесен по очагу боевиков вблизи города Тулькарм на западном берегу.
Автомобиль, перевозивший бойцов, был поражен и был убит один из командиров тулькармских бригад.
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