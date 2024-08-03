Пентагон усилит присутствие на Ближнем Востоке из-за угроз от Ирана

Корабли ВМС США. Фото: REUTERS/Santiago Arcos

Пентагон решит усилить свое присутствие на Ближнем Востоке кораблями, истребителями и судами противоракетной обороны. Причиной является то, что Израиль сталкивается с угрозами со стороны Ирана отомстить за убийства лидеров ХАМАС и Хезболлы.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 3 августа.

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Представитель Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что развертывание включает отправку дополнительных крейсеров и эсминцев, способных противостоять баллистическим ракетам, в регионы Европейского и Центрального командования США.

"США также принимают меры для повышения нашей готовности к развертыванию дополнительной наземной системы противоракетной обороны", — сказала Сингх.

Министр обороны Ллойд Остин отдал приказ о переброске в регион дополнительной эскадрильи истребителей и отправке авианосной ударной группы "Авраам Линкольн" на замену авианосцу "Теодор Рузвельт", который сейчас находится в Оманском заливе.

Bloomberg отмечает, что многие объявленные шаги займут недели, несмотря на то, что Иран может быть готов нанести удар по Израилю в ближайшем будущем.

Кроме того, президент США Джо Байден пообещал оказать Израилю оборонную поддержку.