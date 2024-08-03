Іран заявив, що в найближчі декілька годин у світі розпочнуться цікаві події

На іранському ТБ анонсували "наближення цікавих подій у світі в найближчі години"
Увечері в п'ятницю, 2 серпня, на іранському телебаченні зробили гучну заяву. Йшлося про наближення "цікавих подій", які світ побачить вже за кілька годин.
Такий анонс прозвучав на іранському IRIB TV3.
IRIB announced that in the next few hours, the world will witness important events (retaliation for the death of Ismail Haniyeh).#Iran#Israel pic.twitter.com/836yGmvHmo— 𝐒𝐡𝐞𝐢𝐧𝐚 𝐕𝐨𝐣𝐨𝐮𝐝𝐢 (@Sheina__) August 2, 2024
Що може відбутися між Ізраїлем та Іраном у ніч проти 3 серпня
"За кілька хвилин світ стане свідком цікавих подій", — йдеться в повідомленні.
За даними The New York Times, лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії.
У зв'язку із загостренням ситуації на Ближньму сході в Міністерстві закордонних справ України порадили українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю. Українцям, які вже перебувають на території Ізраїлю, варто принаймні уникати візитів у зони, що межують з Ліваном, Сирією, Сектором Гази, а також Західним берегом річки Йордан. А тим, хто зараз у Лівані, потрібно відмовитися поїздок до прикордонних територій із Сирією, ізраїльським кордоном на південь від річки Літані, таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві біля Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Мієх Мієх поблизу Сайди, Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.
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