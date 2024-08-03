Іран заявив, що в найближчі декілька годин у світі розпочнуться цікаві події

Ефір телеканалу IRIB TV3. Скриншот відео

Увечері в п'ятницю, 2 серпня, на іранському телебаченні зробили гучну заяву. Йшлося про наближення "цікавих подій", які світ побачить вже за кілька годин.

Такий анонс прозвучав на іранському IRIB TV3.

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IRIB announced that in the next few hours, the world will witness important events (retaliation for the death of Ismail Haniyeh).#Iran#Israel pic.twitter.com/836yGmvHmo — 𝐒𝐡𝐞𝐢𝐧𝐚 𝐕𝐨𝐣𝐨𝐮𝐝𝐢 (@Sheina__) August 2, 2024

Що може відбутися між Ізраїлем та Іраном у ніч проти 3 серпня

"За кілька хвилин світ стане свідком цікавих подій", — йдеться в повідомленні.

За даними The New York Times, лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії.

У зв'язку із загостренням ситуації на Ближньму сході в Міністерстві закордонних справ України порадили українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю. Українцям, які вже перебувають на території Ізраїлю, варто принаймні уникати візитів у зони, що межують з Ліваном, Сирією, Сектором Гази, а також Західним берегом річки Йордан. А тим, хто зараз у Лівані, потрібно відмовитися поїздок до прикордонних територій із Сирією, ізраїльським кордоном на південь від річки Літані, таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві біля Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Мієх Мієх поблизу Сайди, Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.