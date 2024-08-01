Вбивство Ісмаїла Ганії — Росія посилює виправдання іранської агресії проти Ізраїлю

Лідер Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В Ірані вбили голову політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ганію. Міністерство закордонних справ Росії засудило його смерть, але не звинуватило безпосередньо Ізраїль. У свою чергу лідер Кремля Володимир Путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію і посилює виправдання іранської агресії.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Заяви Росії щодо вбивства Ісмаїла Ганії

Аналітики проаналізували заяви російської влади щодо вбивства голови політбюро ХАМАС. Вони зазначають, що лідер Росії все частіше висловлює антиізраїльську позицію і посилює виправдання іранської агресії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що авіаудар Ізраїлю, внаслідок якого загинув Ганія в Тегерані, був спрямований, щоб зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході.

Міністерство закордонних справ Росії також висловилося про інцидент, "рішуче засудивши" вбивство Ганії під час його візиту до Тегерану для участі в інавгурації президента Масуда Пезешкіана. Хоча МЗС не звинуватило безпосередньо Ізраїль, воно зазначило, що "організатори цього політичного вбивства" розуміли "небезпечні наслідки", які смерть Ганії матиме для всього регіону.

"Рішення Росії публічно звинуватити Ізраїль у дестабілізації мирних перспектив на Близькому Сході та опосередковано погрожувати Ізраїлю "небезпечними наслідками" демонструє зростаючу готовність Росії публічно приєднатися до Ірану на тлі поглиблення російсько-іранського військового співробітництва", — йдеться у звіті ISW.

Російський диктатор все частіше висловлює критику на адресу Ізраїлю з початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні 2023 року, зокрема, підтримуючи інформаційні операції, що виправдовують агресивні дії Ірану.

Нагадаємо, в Ірані пригрозили "суворою відповіддю" на ліквідацію ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Пізніше верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАС.