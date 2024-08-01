Убийство Исмаила Гании — Россия усиливает оправдание иранской агрессии против Израиля

Лидер России Владимир Путин. Фото: росСМИ

В Иране убили главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию. Министерство иностранных дел России осудило его смерть, но не обвинило непосредственно Израиль. В свою очередь лидер Кремля Владимир Путин все чаще выражает антиизраильскую позицию и усугубляет оправдание иранской агрессии.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Заявления России по убийству Исмаила Хании

Аналитики проанализировали заявления российских властей по убийству главы политбюро ХАМАС. Они отмечают, что лидер России все чаще выражает антиизраильскую позицию и усугубляет оправдание иранской агрессии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что авиаудар Израиля, в результате которого погиб Хания в Тегеране, был направлен, чтобы сорвать попытки установить мир на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел России также высказалось об инциденте, "решительно осудив" убийство Хании во время его визита в Тегеран для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Хотя МИД не обвинил непосредственно Израиль, он отметил, что "организаторы этого политического убийства" понимали "опасные последствия", которые смерть Хании будет иметь для всего региона.

"Решение России публично обвинить Израиль в дестабилизации мирных перспектив на Ближнем Востоке и опосредованно угрожать Израилю "опасными последствиями" демонстрирует растущую готовность России публично присоединиться к Ирану на фоне углубления российско-иранского военного сотрудничества", — говорится в сообщении.

Российский диктатор все чаще высказывает критику в адрес Израиля с начала конфликта между Израилем и ХАМАСом в октябре 2023 года, в частности, поддерживая информационные операции, оправдывающие агрессивные действия Ирана.

Напомним, в Иране пригрозили "строгим ответом" на ликвидацию предводителя ХАМАС Исмаила Хании.

Позже верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС.