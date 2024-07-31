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Лідер Ірану наказав вдарити по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАСа, — NYT

31 липня 2024 23:10
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Лідер Ірану наказ завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ганії
Лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Ірані вбили голову політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ганію. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАС.

Про це повідомило видання The New York Times у середу, 31 липня.

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Влада країни вже звинуватила Ізраїль у цьому злочині і пообіцяла помсту за його смерть. Іран та ХАМАС вже звинуватили Ізраїль у вбивстві Ганії. Згідно з даними, наданими офіційними особами Ірану, Хаменеї наказав атакувати Ізраїль після термінового засідання Вищої ради національної безпеки Ірану, яке відбулося рано вранці 31 липня.

Наразі невідомо, якою буде реакція Ірану на цей інцидент. Повідомляється, що військове командування Ірану можливо планує нову комбіновану атаку на військові об'єкти в околицях Тель-Авіва та Хайфи.

Ймовірно, Іран планує скоординовану атаку як з власної території, так і з інших регіонів, де вони мають "союзницькі сили", щоб досягти "максимального ефекту".  До цих регіонів відносяться, зокрема, Ємен, Сирія та Ірак.

"Іранські офіційні особи не розглядають убивство Ганії як лише випадкову смерть, а і як образу їхньому апарату безпеки, що свідчить про те, що будь-хто в Ірані може стати мішенню та вбитим", — заявили посадовці країни.

Раніше ми повідомляли, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганію рано вранці 31 липня вбили в Тегерані. Він і один з його охоронців загинули під час нападу на його резиденцію.

Згодом в Ірані пригрозили "суворою відповіддю" на ліквідацію ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії. Зокрема, Аятолла Алі Хаменеї наголосив, що помста за цю дію є обов'язком для Ірану, на території якого стався інцидент.

Іран Ізраїль вбивство ХАМАС ліквідація

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