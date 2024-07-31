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Лидер Ирана приказал ударить по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС, — NYT

31 июля 2024 23:10
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Лидер Ирана приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании
Лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Иране убили главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС.

Об этом сообщило издание The New York Times в среду, 31 июля.

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Власти страны уже обвинили Израиль в этом преступлении и пообещали месть за его смерть. Иран и ХАМАС уже обвинили Израиль в убийстве Хании. Согласно данным, предоставленным официальными лицами Ирана, Хаменеи приказал атаковать Израиль после срочного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана, состоявшегося рано утром 31 июля.

Пока неизвестно, какой будет реакция Ирана на этот инцидент. Сообщается, что военное командование Ирана, возможно, планирует новую комбинированную атаку на военные объекты в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

Вероятно, Иран планирует скоординированную атаку как с собственной территории, так и из других регионов, где они обладают "союзническими силами", чтобы достичь "максимального эффекта". К этим регионам относятся, в частности, Йемен, Сирия и Ирак.

"Иранские официальные лица не рассматривают убийство Хании как лишь случайную смерть, а и как оскорбление их аппарата безопасности, что свидетельствует о том, что кто-либо в Иране может стать мишенью и убитым", — заявили чиновники страны.

Ранее мы сообщали, что лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию ранним утром 31 июля убили в Тегеране. Он и один из его телохранителей погибли во время нападения на его резиденцию.

Впоследствии в Иране пригрозили "строгим ответом" на ликвидацию предводителя ХАМАС Исмаила Хании  Аятолла Али Хаменеи отметил, что месть за это действие является обязанностью для Ирана, на территории которого произошел инцидент.

Иран Израиль убийство ХАМАС ликвидация

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