Иран заявил, что в ближайшие несколько часов в мире начнутся интересные события

Эфир телеканала IRIB TV3. Скриншот видео

Вечером в пятницу, 2 августа, на иранском телевидении сделали громкое заявление. Речь шла о приближении "интересных событий", которые мир увидит уже через несколько часов.

Такой анонс прозвучал на иранском IRIB TV3.

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IRIB преследует то, что в понедельник несколько часов, в мире будет влиять важных дел (поправка к смерти Ismail Haniyeh).#Iran #Israel pic.twitter.com/836yGmvHmo — 𝐒𝐡𝐞𝐢𝐧𝐚 𝐕𝐨𝐣𝐨𝐮𝐝𝐢 (@Sheina__) August 2, 2024

Что может произойти между Израилем и Ираном в ночь на 3 августа

"Через несколько минут мир станет свидетелем интересных событий", — говорится в сообщении.

По данным The New York Times, лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране предводителя ХАМАС Исмаила Гании.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке в Министерстве иностранных дел Украины посоветовали украинцам воздержаться от поездок в Израиль . Украинцам, уже находящимся на территории Израиля, следует по крайней мере избегать визитов в зоны, граничащие с Ливаном, Сирией, Сектором Газы, а также Западным берегом реки Иордан. А тем, кто сейчас в Ливане, нужно отказаться от поездок в приграничные территории с Сирией, израильской границей к югу от реки Литани, лагерей беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави возле Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех возле Сайды, Долины Бекаа и южного пригорода Бейрута, района Дахие.