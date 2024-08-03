Пентагон посилить присутність на Близькому Сході через загрози від Ірану

Кораблі ВМС США. Фото: REUTERS/Santiago Arcos

Пентагон вирішить посилити свою присутність на Близькому Сході кораблями, винищувачами і суднами протиракетної оборони. Причиною є те, що Ізраїль стикається з погрозами з боку Ірану помститися за вбивства лідерів ХАМАС і Хезболли.

Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 3 серпня.

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Присутність Пентагону на Близькому Сході

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що розгортання включає відправку додаткових крейсерів і есмінців, здатних протистояти балістичним ракетам, в регіони Європейського і Центрального командування США.

"США також вживають заходів для підвищення нашої готовності до розгортання додаткової наземної системи протиракетної оборони", — сказала Сінгх.

Міністр оборони Ллойд Остін віддав наказ про перекидання в регіон додаткової ескадрильї винищувачів і відправку авіаносної ударної групи "Авраам Лінкольн" на заміну авіаносця "Теодор Рузвельт", який зараз перебуває в Оманській затоці.

Bloomberg зазначає, що багато з оголошених кроків займуть тижні, попри те, що Іран може бути готовий завдати удару по Ізраїлю в найближчому майбутньому.

Крім того, Президент США Джо Байден пообіцяв надати Ізраїлю оборонну підтримку.