Палестинські ЗМІ заявили про вбивство Ізраїлем командира ХАМАСу 3 серпня

Ізраїльська авіація. Ілюстративне фото: Reuters

Ізраїльська авіація у суботу, 3 серпня, завдала ударів по західному берегу річки Йордан. Внаслідок цього було вбито командира ХАМАС.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Атака авіації Ізраїлю

У матеріалі йдеться, що атака Ізраїлю була здійснена по транспортному засобу на окупованому західному березі річки Йордан, на якому перебував командир палестинського збройного угруповання ХАМАС — він загинув.

Також палестинські ЗМІ повідомляють про ще чотирьох вбитих чоловіків: їх особи невідомі. Водночас військові Ізраїлю уточнили, що авіаційний удар завданий по осередку бойовиків поблизу міста Тулькарм на західному березі.

Автомобіль, який перевозив бійців, був уражений та було вбито одного з командирів тулькармських бригад.