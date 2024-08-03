Палестинські ЗМІ заявили про вбивство Ізраїлем командира ХАМАСу 3 серпня

На західному березі річки Йордан було вбито командира ХАМАС, — The Guardian
Ізраїльська авіація у суботу, 3 серпня, завдала ударів по західному берегу річки Йордан. Внаслідок цього було вбито командира ХАМАС.
Про це пише The Guardian.
Атака авіації Ізраїлю
У матеріалі йдеться, що атака Ізраїлю була здійснена по транспортному засобу на окупованому західному березі річки Йордан, на якому перебував командир палестинського збройного угруповання ХАМАС — він загинув.
Також палестинські ЗМІ повідомляють про ще чотирьох вбитих чоловіків: їх особи невідомі. Водночас військові Ізраїлю уточнили, що авіаційний удар завданий по осередку бойовиків поблизу міста Тулькарм на західному березі.
Автомобіль, який перевозив бійців, був уражений та було вбито одного з командирів тулькармських бригад.
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