Атака Ізраїлю на Іран у квітні 2024 року - бойовики Хезболли планують помсту

Протестувальники з фото вбитого старшого командира Хезболли Фуада Шукра. Фото: Reuters

Іран та Хезболла планують удар по Ізраїлю у відповідь на обстріл у квітні цього року. Там хочуть здійснити серію дій, аби помста була сильнішою.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Плани Ірану щодо ударів по Ізраїлю

У матеріалі йдеться, що Захід занепокоєний можливою участю регіональних збройних формувань, таких як єменські хусити та іракські бойовики в майбутній атаці Ірану та Хезболли на Ізраїль.

Водночас арабські чиновники передали Ірану попередження від імені Ізраїлю і США, що Ізраїль готовий вступити у війну у випадку занадто агресивної реакції Хезболли й Ірану. Наприклад, якщо ті атакують Тель-Авів або завдадуть ударів вглиб Ізраїлю.

Натомість іранські офіційні особи заявили, що розуміють ризик ескалації, але перебувають під внутрішнім тиском з боку прихильників "жорсткої лінії". На тлі цього Хезболла заявила посередникам, що "відповість на полі бою".

Колишня співробітниця служби безпеки США Геліма Крофт вважає, що ймовірний союз противників Ізраїлю цього разу підвищує ризики.