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Харрис обошла Трампа по уровню поддержки населения — опрос CBC News

5 августа 2024 06:23
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Выборы в США — Харрис обошла Трампа по уровню поддержки
Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Вице-президент США Камала Харрис обошла кандидата в президенты Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница демократов опередила республиканца на 1% — 50% против 49%.

Об этом свидетельствует опрос CBC News, опубликованный в воскресенье, 4 августа.

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Издание отмечает, что у действующего президента США Джо Байдена никогда не было таких результатов, как у Харрис. Когда он принял решение покинуть избирательную гонку, то отставал от Трампа на 5%. Сейчас же, когда кандидатом в президенты от демократов стала Харрис, она и экс-президент имеют одинаковое преимущество в колеблющихся штатах.

Харрис обошла Трампа по уровню поддержки населения — опрос CBC News - фото 1
Опрос CBS News

Так, согласно опросу, в Мичигане обоих кандидатов поддерживают по 48%, в Пенсильвании — по 50%, а в Аризоне — по 49%.

При этом Трамп имеет несущественное преимущество Висконсине (50% против 49% за Харрис), Джорджии (50% и 47%) и Северной Каролине (50% и 47%). Харрис в свою очередь опережает республиканца в штате Невада (50% против 48%).

CBC News также пишет, что процент демократов, которые говорят, что они "определенно будут голосовать", вырос до самого высокого уровня в этом году. Это сокращает партийный "разрыв в явке", который наблюдался на протяжении всей избирательной кампании. Кроме того, гораздо большее число чернокожих избирателей заявляют, что будут голосовать, по сравнению с июлем, когда кандидатом на пост главы государства был Байден.

Опрос CBC News проводится с 30 июля по 2 августа. Отметим, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

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