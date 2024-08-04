Суд отказал Дональду Трампу в закрытии дела по вмешательству в выборы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В США федеральный судья отказал в закрытии дела против Дональда Трампа о подрыве федеральных выборов. В ходатайствах экс-президента отмечалось, что его якобы преследуют несправедливо и предвзято.

Об этом сообщает издание The Hill.

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Решение окружного суда

Окружная судья США Таня Чаткен в своем решении отмечает, что в начале судебного процесса суд должен исходить из того, что обвинения против Трампа являются правдивыми, а его "ненадлежащее переформулирование обвинений против него" не может стать основанием для закрытия дела.

"На этом этапе суд не может принять альтернативный нарратив ответчика", — говорится в решении суда.

Отмечается, что ходатайство Трампа о том, что обвинения являются избирательными и мстительными, было подано в октябре и перекликается со многими фразами из его предвыборной кампании. В частности о том, что он лишь поднимал вопрос о выборах 2020 года и не может быть обвинен в дальнейшем штурме здания Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

"Поскольку правительство не возложило на президента Трампа ответственность за действия в Капитолии 6 января 2021 года, обвинения, связанные с этими действиями, не имеют отношения к делу и являются предвзятыми и подстрекательскими. Поэтому суд должен изъять эти обвинения из обвинительного акта", — написали адвокаты бывшего президента в октябрьском представлении.

Трамп также заявляет, что обвинения против него являются преследованием на фоне предвыборной кампании. Однако в своем решении судья Чаткен отметила, что нет никаких признаков того, что Байден пытался оказать давление на Министерство юстиции или Генерального прокурора Меррика Гарланда, чтобы они приняли "политически мотивированные меры" против Трампа.

Следующее слушание запланировано на 16 августа.