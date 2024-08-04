Трамп считает, что Путин совершил выгодный обмен заключенными, а США в этом проиграли

Трамп и Путин на саммите "Россия - США". Фото: Reuters

Во время выступления на предвыборном митинге в Атланте Дональд Трамп рассыпался в комплиментах президенту России Владимиру Путину. Кандидат от республиканцев приветствовал российского диктатора с победой над американскими чиновниками, что позволило РФ выгодно обменяться заключенными.

Об этом 4 августа, в воскресенье сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Что именно не понравилось Трампу в обмене заключенными

Кандидат от республиканцев считает, что соглашение было не выгодно для США и все это вина американских чиновников из аппарата Джо Байдена.

"Хочу поздравить Путина с хорошим соглашением. Интересно, когда наши чиновники обнародуют детали обмена пленными с Россией? Это важно знать, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок, ни в чем, но особенно в обмене заложниками", — заявил Трамп.

Он сказал, что лично "заключил много выгодных сделок" по обмену пленными. При этом в ответ другой стране не давал ничего полезного, особенно денег.

Трамп также отметил, что российский сильный лидер перехитрил американских чиновников в рамках крупнейшего соглашения со времен окончания Холодной войны.

Журналисты издания акцентируют, что за время своих речей по обмену заключенными Трамп не упомянул ни одного из американских граждан, освобожденных в рамках соглашения, включая репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича.