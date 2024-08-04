Выборы в США 2024 года — у Камалы Гаррис против дебатов на условиях Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Предвыборный штаб вице-президента Соединенных Штатов Америки Камалы Гаррис отказался от проведения дебатов на условиях кандидата в президенты Дональда Трампа. Тот предложил провести дискуссию 4 сентября на близком к нему канале Fox News.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 4 августа.

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Команда Гаррис заверила, что никаких договоренностей ни с Трампом, ни с Fox News у нее нет. Более того, у вице-президента требуют проводить дебаты, о которых договаривались раньше — 10 сентября на телеканале ABC.

Директор по коммуникациям кампании Гаррис Майк Тайлер отметил, что вице-президент придет на дебаты независимо от того, появится ли на них Трамп или нет. По его словам, бывший президент испугался и теперь хочет отказаться от дебатов.

" Дональд Трамп испугался и пытается отказаться от дебатов, на которые он уже согласился, и бежит прямо в Fox News, чтобы его спасли", — считает Тайлер.