Вибори в США 2024 року — у Камали Гарріс проти дебатів на умовах Дональда Трампа

Злякався і намагається відмовитися від дебатів — у Гарріс проти дискусії на умовах Трампа
Передвиборчий штаб віцепрезидентки Сполучених Штатів Америки Камали Гарріс відмовився від проведення дебатів на умовах кандидата в президенти Дональда Трампа. Той запропонував провести дискусію 4 вересня на близькому до нього каналі Fox News.
Про це повідомляє Reuters у неділю, 4 серпня.
Коли відбудуться дебати Гарріс із Трампом
Команда Гарріс запевнила, що ніяких домовленостей ні з Трампом, ні з Fox News не має. Щобільше у віцепрезидентки вимагають проводити дебати, про які домовлялися раніше — 10 вересня на телеканалі ABC.
Директор з комунікацій кампанії Гарріс Майк Тайлер зазначив, що віцепрезидентка прийде на дебати незалежно від того, з'явиться на них Трамп чи ні. За його словами, колишній президент злякався і тепер хоче відмовитися від дебатів.
"Дональд Трамп злякався і намагається відмовитися від дебатів, на які він уже погодився, і біжить прямо у Fox News, щоб його врятували", — вважає Тайлер.
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