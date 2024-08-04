Вибори в США 2024 року — у Камали Гарріс проти дебатів на умовах Дональда Трампа

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Передвиборчий штаб віцепрезидентки Сполучених Штатів Америки Камали Гарріс відмовився від проведення дебатів на умовах кандидата в президенти Дональда Трампа. Той запропонував провести дискусію 4 вересня на близькому до нього каналі Fox News.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 4 серпня.

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Команда Гарріс запевнила, що ніяких домовленостей ні з Трампом, ні з Fox News не має. Щобільше у віцепрезидентки вимагають проводити дебати, про які домовлялися раніше — 10 вересня на телеканалі ABC.

Директор з комунікацій кампанії Гарріс Майк Тайлер зазначив, що віцепрезидентка прийде на дебати незалежно від того, з'явиться на них Трамп чи ні. За його словами, колишній президент злякався і тепер хоче відмовитися від дебатів.

"Дональд Трамп злякався і намагається відмовитися від дебатів, на які він уже погодився, і біжить прямо у Fox News, щоб його врятували", — вважає Тайлер.