Дональд Трамп погодився на дебати з Камалою Гарріс

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився на пропозицію провести дебати з віцепрезидентом Камалою Гарріс. Вони відбудуться 4 вересня.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 3 серпня.

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"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, з яким жахливо поводилася його партія, але з повною аудиторією", — сказав Трамп.

Минулого місяця Гарріс зазначила, що готова після того, як телеканал Fox News запропонував президентські дебати між двома кандидатами 17 вересня.

Однак після того, як Байден вибув з перегонів, Трамп говорив, що не буде проводити з нею дебати, оскільки вона не є офіційним кандидатом.