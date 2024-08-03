Дональд Трамп погодився на дебати з Камалою Гарріс

Трамп погодився на дебати з Гарріс — коли вони відбудуться
3 серпня 2024 10:34
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився на пропозицію провести дебати з віцепрезидентом Камалою Гарріс. Вони відбудуться 4 вересня.
Про це повідомляє Reuters у суботу, 3 серпня.
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"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, з яким жахливо поводилася його партія, але з повною аудиторією", — сказав Трамп.
Минулого місяця Гарріс зазначила, що готова після того, як телеканал Fox News запропонував президентські дебати між двома кандидатами 17 вересня.
Однак після того, як Байден вибув з перегонів, Трамп говорив, що не буде проводити з нею дебати, оскільки вона не є офіційним кандидатом.
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