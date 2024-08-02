Вибори в США — ЄС розробляє торгову стратегію на випадок перемоги Трампа

Урсула фон дер Ляєн та Дональд Трамп у Давосі, 2020 р. Фото: EPA

Європейський Союз розробляє двоступеневу стратегію торгівлі з Америкою на випадок перемоги на виборах Дональда Трампа. В ЄС планують прийняти вимоги нової адміністрації, але готові й до захисту у разі, якщо США продовжать підвищувати тарифи на товари.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times.

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Деталі підготовки в ЄС до перемоги Трампа

Найкращою відповіддю на обіцянку Дональда Трампа запровадити 10-відсотковий тариф, який може скоротити експорт ЄС приблизно на €150 млрд щороку, в Брюсселі вважають принцип "батога та пряника".

Якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, в ЄС планують звʼязатися з його командою, щоб обговорити, які групи американських товарів Євросоюз міг би закуповувати в більшому обсязі для збалансування торговельного сальдо між ЄС і США.

Якщо Трамп все ж таки наважиться на підвищення мит, Єврокомісія планує надати США список товарів, мита на які співтовариство може своєю чергою підняти до 50% і більше.

"Ми повинні показати, що ми партнери для США, а не проблема. Ми будемо прагнути до домовленостей, але готові захищатися, якщо це буде необхідно", — прокоментував європейський чиновник, ім'я якого не називають.

Як відомо, під час першого терміну Трампа на посаді президента США з 2017 по 2021 рік торгівля між ЄС та США значно погіршилася.