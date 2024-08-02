Выборы в США — ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай победы Трампа

Урсула фон дер Ляен и Дональд Трамп в Давосе, 2020 г. Фото: EPA

Европейский Союз разрабатывает двухступенчатую стратегию торговли с Америкой на случай победы на выборах Дональда Трампа. В ЕС планируют принять требования новой администрации, но готовы и к защите, если США продолжат повышать тарифы на товары.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

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Лучшим ответом на обещание Дональда Трампа ввести 10-процентный тариф, который может сократить экспорт ЕС примерно на €150 млрд ежегодно, в Брюсселе считают принцип "кнута и пряника".

Если Трамп победит на ноябрьских выборах, в ЕС планируют связаться с его командой, чтобы обсудить, какие группы американских товаров Евросоюз мог бы закупать в большем объеме для сбалансирования торгового сальдо между ЕС и США.

Если Трамп все же решится на повышение пошлин, Еврокомиссия планирует предоставить США список товаров, пошлины на которые сообщество может в свою очередь поднять до 50% и больше.

"Мы должны показать, что мы партнеры для США, а не проблема. Мы будем стремиться к договоренностям, но готовы защищаться, если это будет необходимо", — прокомментировал европейский чиновник, имя которого не называют.

Как известно, во время первого срока Трампа в должности президента США с 2017 по 2021 год торговля между ЕС и США значительно ухудшилась.