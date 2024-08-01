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Трамп заявил, что Харрис "неожиданно почернела" — та не замедлила ответить

1 августа 2024 06:48
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп обвинил Харрис в том, что она использует свой цвет кожи для привязанности электората.
Дональд Трамп в Белом доме. Фото: Госдеп США
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Чикаго на "Собрании чернокожих журналистов", на котором выступал Дональд Трамп, он неожиданно заявил, что его конкурентка — Камала Харрис — "неожиданно почернела". Он обвинил кандидатку от демократов в использовании своего цвета кожи.

Об этом в среду, 31 июля, сообщает CNN.

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Что конкретно заявил Трамп о Харрис

По словам кандидата от республиканцев, Камала Харрис только недавно стала акцентировать внимание на своем цвете кожи, тем более что раньше, по словам Трампа, она чернокожей себя не идентифицировала.

"Я не знал, что она черная, пока она случайно не стала ею. Теперь она хочет, чтобы ее знали как черную. Она всегда была индианкой", — заявил Трамп.

Он связывает это с желанием Харрис завоевать расположение афроамериканцев.

Что Трампу ответила Харрис

Камала Харрис, отец которой является чернокожим выходцем с Ямайки, а мать из Индии, ответила на комментарии Дональда Трампа о ее расовом наследии. Она заявила, что Трамп снова начал "то самое старое шоу" и что "американский народ заслуживает лучшего".

"Сегодня Дональд Трамп выступал на ежегодном собрании Национальной ассоциации чернокожих журналистов, и это было то же старое шоу, разногласия и неуважение. Позвольте мне просто сказать, что американский народ заслуживает лучшего", — сказала вице-президент в своем выступлении на мероприятии женского общества Sigma Gamma Rho в Хьюстоне.

Ранее мы сообщали, что Камала Харрис собрала уже более 200 миллионов долларов пожертвований на свою кампанию. Такую сумму удалось получить менее чем за неделю.

В то же время, в России опасаются победы на выборах в США кандидата от Демократической партии на пост президента Камалы Харрис. Для Кремля политик совсем неизвестна.

США выборы Дональд Трамп Камала Харрис Республиканская партия Демократическая партия

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