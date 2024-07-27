Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кремль побоюється перемоги Камали Гарріс на виборах у США — The Washington Post arrow

Кремль побоюється перемоги Камали Гарріс на виборах у США — The Washington Post

27 липня 2024 02:28
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибори президента в США — чому Росія боїться перемоги Камали Гарріс
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Росії побоюються перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки  кандидатки від Демократичної партії на посаду президента Камали Гарріс. Для Кремля політикиня зовсім невідома.

Про це повідомляє The Washington Post у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Чому Росія боїться перемоги Камали Гарріс 

Видання зазначає, що рішення президента США Джо Байдена не балотуватися стало ударом для російської еліти, яка сподівалася на перемогу Трампа і "вікно можливостей" для врегулювання війни в Україні на вигідних для Росії умовах.

"Якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це буде величезне розчарування для Кремля. Не тому, що вони очікують якихось конкретних антиросійських кроків, а тому, що природа американської політики стане, з їхнього погляду, ірраціональною, непрагматичною та саморуйнівною", — пояснила засновниця російської політичної консалтингової компанії R.Politik Тетяна Станова.

Від кандидата у президенти США Дональда Трампа очікували готовність розв'язати конфлікт в Україні на російських умовах. Водночас Гарріс вважають кандидаткою, з якою неможливо буде дійти згоди через її проукраїнську позицію.

Видання додає, що вихід Байдена з президентських перегонів є другим неприємним сюрпризом для Росії після поразки на парламентських виборах у Франції "Національного об’єднання" проросійської Марін Ле Пен.

Президентські вибори в США

Нагадаємо, що після того, як Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США, він запропонував замість себе віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Політикиню ревно підтримують американці, адже згідно з результатами першого загальнонаціонального опитування Гарріс за короткий термін обігнала Трампа, здобувши на відсоток більше голосів.

Згодом Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента США. Окрім Байдена, політикиню також підтримують голови Демократичної партії.

Джо Байден США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс президент війна в Україні війна Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом