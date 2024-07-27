Вибори президента в США — чому Росія боїться перемоги Камали Гарріс

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Росії побоюються перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки кандидатки від Демократичної партії на посаду президента Камали Гарріс. Для Кремля політикиня зовсім невідома.

Про це повідомляє The Washington Post у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Чому Росія боїться перемоги Камали Гарріс

Видання зазначає, що рішення президента США Джо Байдена не балотуватися стало ударом для російської еліти, яка сподівалася на перемогу Трампа і "вікно можливостей" для врегулювання війни в Україні на вигідних для Росії умовах.

"Якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це буде величезне розчарування для Кремля. Не тому, що вони очікують якихось конкретних антиросійських кроків, а тому, що природа американської політики стане, з їхнього погляду, ірраціональною, непрагматичною та саморуйнівною", — пояснила засновниця російської політичної консалтингової компанії R.Politik Тетяна Станова.

Від кандидата у президенти США Дональда Трампа очікували готовність розв'язати конфлікт в Україні на російських умовах. Водночас Гарріс вважають кандидаткою, з якою неможливо буде дійти згоди через її проукраїнську позицію.

Видання додає, що вихід Байдена з президентських перегонів є другим неприємним сюрпризом для Росії після поразки на парламентських виборах у Франції "Національного об’єднання" проросійської Марін Ле Пен.

Президентські вибори в США

Нагадаємо, що після того, як Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США, він запропонував замість себе віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Політикиню ревно підтримують американці, адже згідно з результатами першого загальнонаціонального опитування Гарріс за короткий термін обігнала Трампа, здобувши на відсоток більше голосів.

Згодом Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента США. Окрім Байдена, політикиню також підтримують голови Демократичної партії.