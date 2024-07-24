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Камала Гарріс обігнала Трампа на президентських виборах у США — результати опитування

24 липня 2024 00:32
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибори в США — Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа за першим опитуванням
Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс обігнала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа відповідно до результатів першого загальнонаціонального опитування. Політикиня вирвалася вперед на два відсоткові пункти.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos оприлюднені в вівторок, 23 липня.

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За даними опитування, Гарріс випередила Трампа, маючи 44% проти 42%. Водночас різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 пункти.

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, яке проводилося 15-16 липня, показувало рівну підтримку обох сторін, а на початку липня Трамп випереджав Гарріс на один відсотковий пункт.

Водночас в останньому опитуванні 56% виборців стверджували, що віцепрезидентка США "має гострий розум і здатна давати раду викликам", натомість про Трампа так висловилися 49%, а про Байдена лише 22%.

Вибори президента в США

Нагадаємо, що після того, як президент США Джо Байден вийшов з президентських перегонів, Камала Гарріс заявила про своє бажання балотуватися на посаду президента. Попри те, що політикиня ще не є офіційним кандидатом, її передвиборча кампанія вже зібрала 100 мільйонів доларів.

Водночас Гарріс доволі тепло відзивається про чинного американського лідера. Під час своєї першої заяви після рішення Байдена знятися з виборів віцепрезидентка зазначила, що Байден за один президентський термін досяг більшого, ніж більшість президентів за два.

Додамо, Новини.LIVE писали, що відомо про віцепрезидентку США Камалу Гарріс.

США вибори Дональд Трамп опитування Камала Гарріс президент

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