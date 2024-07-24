Вибори в США — Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа за першим опитуванням

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс обігнала кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа відповідно до результатів першого загальнонаціонального опитування. Політикиня вирвалася вперед на два відсоткові пункти.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos оприлюднені в вівторок, 23 липня.

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За даними опитування, Гарріс випередила Трампа, маючи 44% проти 42%. Водночас різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 пункти.

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, яке проводилося 15-16 липня, показувало рівну підтримку обох сторін, а на початку липня Трамп випереджав Гарріс на один відсотковий пункт.

Водночас в останньому опитуванні 56% виборців стверджували, що віцепрезидентка США "має гострий розум і здатна давати раду викликам", натомість про Трампа так висловилися 49%, а про Байдена лише 22%.

Вибори президента в США

Нагадаємо, що після того, як президент США Джо Байден вийшов з президентських перегонів, Камала Гарріс заявила про своє бажання балотуватися на посаду президента. Попри те, що політикиня ще не є офіційним кандидатом, її передвиборча кампанія вже зібрала 100 мільйонів доларів.

Водночас Гарріс доволі тепло відзивається про чинного американського лідера. Під час своєї першої заяви після рішення Байдена знятися з виборів віцепрезидентка зазначила, що Байден за один президентський термін досяг більшого, ніж більшість президентів за два.

Додамо, Новини.LIVE писали, що відомо про віцепрезидентку США Камалу Гарріс.