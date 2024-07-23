Вибори в США — перша заява Камали Гарріс після рішення Байдена не балотуватися

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс заявила, що американський лідер Джо Байден за один президентський термін досяг більшого, ніж більшість президентів за два. Це перша публічна заява посадовиці після рішення Байдена зняти свою кандидатуру з виборів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на виступ Камали Гарріс на заході для спортсменів чемпіонату NCAA у понеділок, 22 липня.

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Перша заява Камали Гарріс

"Досягнення Джо Байдена за останні три роки не мають собі рівних у сучасній історії", — наголосила Гарріс.

Політикиня зізналась, що познайомилась з американським президентом завдяки його сину Бо, коли вони працювали генеральними прокурорами. Як відомо, старший син Джо Байдена — Бо Байден пішов із життя через рак головного мозку 2015 року. За словами Гарріс, Бо нерідко розповідав, якою людиною є його батько.

"Якості, які Бо поважав у своєму батькові, — це ті самі якості, які я щодня бачу в нашому президенті. Його чесність, його порядність, його відданість своїй вірі та своїй сім'ї, його велике серце та його любов, глибока любов до нашої країни — і я є безпосереднім свідком того, що кожен день наш президент Джо Байден бореться за американський народ, і ми глибоко вдячні за його служіння нашому народу", — поділилась віцепрезидентка.

Хто така Камала Гарріс та яка її позиція щодо України

Кар'єра Камали Гарріс почалася 1990 року посаді заступниці окружного прокурора в Окленді, Каліфорнія. 2003 року вона стала окружним прокурором Сан-Франциско, ставши першою афроамериканкою на цій посаді, а 2010 року — генеральною прокуроркою штату.

2016 року політикиня зайняла крісло сенаторки штату Каліфорнія, потрапивши до Палати представників, а 2020 року Байден обрав її своєю кандидаткою у віцепрезиденти.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

Гарріс засудила анексію Криму та окупацію Донецької й Луганської областей Росією. У лютому 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, віцепрезидентка заявила, що українці борються не лише на свій захист, а й захист демократії та свободи. Крім того, вона закликала Конгрес ухвалити допомогу Україні.

У червні Гарріс очолила американську делегацію на Глобальному саміті миру у Швейцарії, де підкреслила, що США продовжуватимуть захищати демократичні цінності та протистояти диктаторам.

Вибори в США

Нагадаємо, попри те, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів, він заявив, що не залишить президентський пост достроково.

Водночас американський лідер замість себе висуває кандидатуру Камали Гарріс на участь у виборах. Своєю чергою віцепрезидентка погодилась балотуватися на посаду президента.

Додамо, що вибори в США мають відбутися в листопаді цьогоріч. Наразі жоден з основних кандидатів, Дональд Трамп і Камала Гарріс, не має помітної переваги, поки що вони йдуть нога в ногу. Крім того, на передвиборчу кампанію Гарріс зібрали вже 46,7 мільйона доларів, і пожертви продовжують надходити.