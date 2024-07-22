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Камала Гарріс заявила, що балотуватиметься на посаду президента США

22 липня 2024 00:31
Чекарьова Марія - редактор
Віцепрезидентка Камала Гарріс претендуватиме на посаду президента США
Камала Гарріс. Фото: Adam Schultz
Чекарьова Марія - редактор

Камала Гарріс заявила, що братиме участь у президентських виборах. Зараз вона обіймає посаду віцепрезидентки США.

Про це в неділю, 21 липня, повідомило видання The New York Times.

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"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. До дня виборів у нас залишилося 107 днів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо", — заявила Гарріс.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Документ, в якому йдеться про це рішення, опублікували на сайті Білого дому.

Байден заявив, що повністю підтримує кандидатуру Камали Гарріс у президентських перегонах. Він наголосив, що саме зараз демократи мають об'єднати, щоб перемогти Трампа на виборах.

Також ми повідомляли, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон закликав Байдена піти у відставку. На його думку людина, яка не хоче бути президентом на наступний строк, не має обіймати цю посаду й зараз.

США вибори Камала Гарріс президент

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