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Камала Харрис заявила, что будет баллотироваться на пост президента США

22 июля 2024 00:31
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Вице-президент Камала Харрис будет претендовать на пост президента США
Камала Харрис. Фото: Adam Schultz
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Камала Харрис заявила, что примет участие в президентских выборах. Сейчас она занимает должность вице-президента США.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщило издание The New York Times.

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"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов у нас осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", — заявила Харрис.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Документ, в котором говорится об этом решении, опубликовали на сайте Белого дома.

Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Камалы Харрис в президентской гонке. Он подчеркнул, что именно сейчас демократы должны объединиться, чтобы победить Трампа на выборах.

Также мы сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал Байдена уйти в отставку. По его мнению, человек, который не хочет быть президентом на следующий срок, не должен занимать эту должность и сейчас.

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