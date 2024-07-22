Вице-президент Камала Харрис будет претендовать на пост президента США

Камала Харрис. Фото: Adam Schultz

Камала Харрис заявила, что примет участие в президентских выборах. Сейчас она занимает должность вице-президента США.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщило издание The New York Times.

Читайте также:

Что говорит Харрис о своем намерении баллотироваться на выборах президента США

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов у нас осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", — заявила Харрис.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Документ, в котором говорится об этом решении, опубликовали на сайте Белого дома.

Байден заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Камалы Харрис в президентской гонке. Он подчеркнул, что именно сейчас демократы должны объединиться, чтобы победить Трампа на выборах.

Также мы сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал Байдена уйти в отставку. По его мнению, человек, который не хочет быть президентом на следующий срок, не должен занимать эту должность и сейчас.