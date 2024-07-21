Байден вийшов з президентської гонки — документ

Президент США Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Документ опубліковано на сайті Білого дому у неділю, 21 липня.

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Співробітники Білого дому, а також члени передвиборчого штабу президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважають, що йому краще зняти свою кандидатуру з президентських виборів. На їхню думку, глава держави не усвідомлює реального стану речей.

"Для мене було найбільшою честю у моєму житті служити вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вірю, що в інтересах моєї партії та країни я повинен відійти вбік і зосередитися виключно на виконанні моїх обов'язків президента до кінця мого терміну. Пізніше цього тижня я звернуся до нації та детальніше розповім про своє рішення", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, понад половина демократів вважають, що на президентських виборах у США віцепрезидентка країни Камала Гарріс може замінити Джо Байдена, якщо він зніме свою кандидатуру.

Також зазначимо, 17 липня Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Так, відмова від подальшої боротьби може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Також 18 липня стало відомо, що президент США вже втретє захворів на COVID-19.