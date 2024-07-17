Байден заявив, що може відмовитися від перегонів тільки у випадку виявлення проблем зі здоров'ям

Президент США Джо Байден виступає під час передвиборчої зупинки в Детройті. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Так, відмова від подальшої боротьби може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Про це Байден заявив в інтерв'ю Black Entertainment Television у середу, 17 липня.

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За словами Джо Байдена, якби лікарі виявили у нього якийсь медичний стан та повідомили його про проблему зі здоров'ям, він може відмовитися від подальших перегонів.

"Чесно кажучи, я думаю, що єдине, що приносить вік, це трохи мудрості. І я думаю, що я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, попри те, що нам казали, що ми цього не зможемо зробити. Але доведеться зробити ще багато, і я не хочу відмовлятися від цього", — сказав Байден.

Нагадаємо, під час промови в рамках підписання Українського договору на Саміті НАТО у Вашингтоні в п'ятницю, 12 липня, Президент США Джо Байден помилково назвав Володимира Зеленського "президентом Путіним". Таку обмовку американський лідер пояснив своїми постійними роздумами над тим, як перемогти Путіна.

Також ми повідомляли, що після обмовок Байдена на Саміті НАТО високопоставлені демократи закликали його вибути із президентських перегонів. Попри такі заклики, політик налаштований на боротьбу за президентську посаду.

Стало відомо, що Трамп офіційно вступив в президентські перегони та вже обрав віцепрезидента, що не підтримав Україну. Другою особою у США, якщо Дональд Трамп переможе у президентських перегонах, стане Джей Ді Венс.