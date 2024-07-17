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Байден озвучил условие, при котором откажется от президентской гонки

17 июля 2024 18:37
Галина Шподарева - редактор
Байден заявил, что может отказаться от президентской гонки в случае выявления проблем со здоровьем
Президент США Джо Байден выступает во время предвыборной остановки в Детройте. Фото: REUTERS
Галина Шподарева - редактор

Президент США Джо Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Отказ от дальнейшей борьбы может произойти только в случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Об этом Байден заявил в интервью Black Entertainment Television в среду, 17 июля.

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По словам Джо Байдена, если бы врачи обнаружили у него какое-то медицинское состояние и сообщили ему о проблеме со здоровьем, он может отказаться от дальнейшей гонки. 

"Честно говоря, я думаю, что единственное, что приносит возраст, это немного мудрости. И я думаю, что я продемонстрировал, что знаю, как сделать что-то для страны, несмотря на то, что нам говорили, что мы этого не сможем сделать. Но придется сделать еще много, и я не хочу отказываться от этого", — сказал Байден.

Напомним, во время выступления в рамках подписания Украинского договора на Саммите НАТО в Вашингтоне в пятницу, 12 июля, Президент США Джо Байден ошибочно назвал Владимира Зеленского "президентом Путиным". Такую оговорку американский лидер объяснил своими постоянными размышлениями над тем, как победить Путина.

Также мы сообщали, что после оговорок Байдена на Саммите НАТО высокопоставленные демократы призвали его выбыть из президентской гонки. Несмотря на такие призывы, политик настроен на борьбу за президентский пост.

Стало известно, что Трамп официально вступил в президентскую гонку и уже избрал вице-президента, не поддержавшего Украину. Вторым лицом в США, если Дональд Трамп победит в президентской гонке, станет Джей Ди Вэнс. 

Джо Байден США выборы Дональд Трамп политики президент Америка

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