Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Байден під час виступу обмовився і назвав Зеленського "Путіним" arrow

Байден під час виступу обмовився і назвав Зеленського "Путіним"

12 липня 2024 04:43
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Джо Байден назвав Володимира Зеленського "президент Путін" — відео
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обмовився і випадково назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним". Це сталося під час промови в рамках підписання Українського договору на саміті НАТО у Вашингтоні в п'ятницю, 12 липня.

Відповідне відео опублікували Новини.LIVE у Telegram. 

Читайте також:

Байден випадково обізвав Зеленського "Путіним"

"Я хочу передати слово Президентові України, який має стільки ж мужності, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", — заявив Байден, запрошуючи до промови Зеленського.

Натомість український глава держави не розгубився і запевнив, що він кращий, ніж російський диктатор Володимир Путін.

Згодом Байден швидко виправився, пояснивши, що весь час думає, як перемогти Путіна.

"Ви набагато кращий", — звернувся американський президент до Зеленського.

Стан здоров'я Джо Байдена

Нагадаємо, що провідні німецькі неврологи занепокоєні станом здоров'я 81-річного американського президента. Вони вважають, що проблеми зі здоров'ям Байдена виходять за межі типових обмежень для людини віком у 80 років.

Натомість президент США запевнив, що йому вистачить сил на другий президентський термін. Ймовірно, саме з цією метою він рішуче береться до справи, заявивши, що відтепер більше спатиме.

Володимир Зеленський Джо Байден США володимир путін НАТО Україна саміт Вашингтон (WTA) Саміт НАТО у Вашингтоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня