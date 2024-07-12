Джо Байден назвав Володимира Зеленського "президент Путін" — відео

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обмовився і випадково назвав українського колегу Володимира Зеленського "президентом Путіним". Це сталося під час промови в рамках підписання Українського договору на саміті НАТО у Вашингтоні в п'ятницю, 12 липня.

Відповідне відео опублікували Новини.LIVE у Telegram.

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"Я хочу передати слово Президентові України, який має стільки ж мужності, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін", — заявив Байден, запрошуючи до промови Зеленського.

Натомість український глава держави не розгубився і запевнив, що він кращий, ніж російський диктатор Володимир Путін.

Згодом Байден швидко виправився, пояснивши, що весь час думає, як перемогти Путіна.

"Ви набагато кращий", — звернувся американський президент до Зеленського.

Стан здоров'я Джо Байдена

Нагадаємо, що провідні німецькі неврологи занепокоєні станом здоров'я 81-річного американського президента. Вони вважають, що проблеми зі здоров'ям Байдена виходять за межі типових обмежень для людини віком у 80 років.

Натомість президент США запевнив, що йому вистачить сил на другий президентський термін. Ймовірно, саме з цією метою він рішуче береться до справи, заявивши, що відтепер більше спатиме.