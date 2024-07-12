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Байден во время выступления оговорился и назвал Зеленского "Путиным"

12 июля 2024 04:43
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Джо Байден назвал Владимира Зеленского "президент Путин" — видео
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден оговорился и случайно назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "президентом Путиным". Это произошло во время выступления в рамках подписания Украинского договора на саммите НАТО в Вашингтоне в пятницу, 12 июля.

Соответствующее видео опубликовали Новини.LIVE в Telegram.

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"Я хочу передать слово Президенту Украины, который имеет столько же мужества, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин", — заявил Байден, приглашая к речи Зеленского.

В то же время украинский глава государства не растерялся и заверил, что он лучше, чем российский диктатор Владимир Путин.

Впоследствии Байден быстро поправил себя, объяснив, что все время думает, как победить Путина.

"Вы гораздо лучше", — обратился американский президент к Зеленскому.

Состояние здоровья Джо Байдена

Напомним, что ведущие немецкие неврологи обеспокоены состоянием здоровья 81-летнего американского президента. Они считают, что проблемы со здоровьем Байдена выходят за пределы типичных ограничений для человека в возрасте 80 лет.

В то же время президент США заверил, что ему хватит сил на второй президентский срок. Вероятно, именно с этой целью он решительно принимается за дело, заявив, что отныне будет больше спать.

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