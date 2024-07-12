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Після обмовок на саміті НАТО Байдена закликали вибути з президентських перегонів

12 липня 2024 15:45
Галина Шподарева - редактор
Саміт НАТО у Вашингтоні — Джо Байдена закликали вибути з президентських перегонів
Президент США Джо Байден на саміті НАТО у Вашингтоні. Фото: REUTERS
Галина Шподарева - редактор

Високопоставлені демократи закликали президента США Джо Байдена вибути з президентських перегонів після того, як він представив Лідера України Володимира Зеленського як "президента Путіна" і назвав віцепрезидентку США Камалу Гарріс "віцепрезидентом Трампом".

Про це повідомило видання The Telegraph у п'ятницю, 12 липня.

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Президент США припустився помилки та назвав Камалу Гарріс "віцепрезидентом Трампом" під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, коли намагався розвіяти побоювання демократів щодо свого переобрання. Годиною раніше він представив Президента України Володимира Зеленського як "президента Путіна". 

Заклики вибути з перегонів

Провідний демократ у Комітеті з питань розвідки Палати представників Джим Хаймс, закликав пана Байдена звільнити місце для "молодшого наступника" через кілька хвилин після того, як він закінчив свою промову.

До нього швидко приєднався конгресмен від Каліфорнії Скотт Пітерс, який заявив у своїй заяві: "Ставки високі, і ми на програшному шляху". Ерік Соренсен з Іллінойсу закликав 81-річного президента відмовитися від перегонів на користь "лідера, який зможе протистояти нинішнім загрозам демократії".

Джо Байден, якого на пресконференції неодноразово запитували про його переобрання, сказав, що він "сповнений рішучості" продовжувати свою передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час пресконференції у Вашингтоні прокоментував можливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що зараз в цьому немає сенсу.

Американський актор, продюсер Джордж Клуні, який тривалий час підтримував Байдена і був його спонсором, закликав політика зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що розширив НАТО та залучив 50 країн для допомоги Україні. Крім того, він переконаний, що здолав російського диктатора Володимира Путіна

Джо Байден США НАТО вибори саміт політики Демократична партія Саміт НАТО у Вашингтоні

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