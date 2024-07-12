Саммит НАТО в Вашингтоне — Джо Байдена призвали выбыть из президентской гонки

После оговорок на саммите НАТО Байдена призвали выбыть из президентской гонки
Высокопоставленные демократы призвали президента США Джо Байдена выбыть из президентской гонки после того, как он представил лидера Украины Владимира Зеленского как "президента Путина" и назвал вице-президента США Камалу Гаррис "вице-президентом Трампом".
Об этом сообщило издание The Telegraph в пятницу, 12 июля.
Оговорки Байдена
Президент США допустил ошибку и назвал Камалу Харрис "вице-президентом Трампом" во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда пытался развеять опасения демократов относительно своего переизбрания. Часом ранее он представил Президента Украины Владимира Зеленского как "президента Путина".
Призывы выбыть из гонки
Ведущий демократ в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Джим Хаймс, призвал господина Байдена освободить место для "младшего преемника" через несколько минут после того, как он закончил свою речь.
К нему быстро присоединился конгрессмен от КалифорнииСкотт Питерс, который заявил в своем заявлении: "Ставки высоки, и мы на проигрышном пути". Эрик Соренсен из Иллинойса призвал 81-летнего президента отказаться от гонки в пользу "лидера, который сможет противостоять нынешним угрозам демократии".
Джо Байден, которого на пресс-конференции неоднократно спрашивали о его переизбрании, сказал, что он "полон решимости" продолжать свою предвыборную кампанию.
Напомним, президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне прокомментировал возможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что сейчас в этом нет смысла.
Американский актер, продюсер Джордж Клуни, который долгое время поддерживал Байдена и являлся его спонсором, призвал политика снять свою кандидатуру с президентской гонки.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что расширил НАТО и привлек 50 стран для помощи Украине. Кроме того, он убежден, что одолел российского диктатора Владимира Путина.
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