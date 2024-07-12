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После оговорок на саммите НАТО Байдена призвали выбыть из президентской гонки

12 июля 2024 15:45
Галина Шподарева - редактор
Саммит НАТО в Вашингтоне — Джо Байдена призвали выбыть из президентской гонки
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Фото: REUTERS
Галина Шподарева - редактор

Высокопоставленные демократы призвали президента США Джо Байдена выбыть из президентской гонки после того, как он представил лидера Украины Владимира Зеленского как "президента Путина" и назвал вице-президента США Камалу Гаррис "вице-президентом Трампом". 

Об этом сообщило издание The Telegraph в пятницу, 12 июля.

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Оговорки Байдена

Президент США допустил ошибку и назвал Камалу Харрис "вице-президентом Трампом" во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда пытался развеять опасения демократов относительно своего переизбрания. Часом ранее он представил Президента Украины Владимира Зеленского как "президента Путина". 

Призывы выбыть из гонки

Ведущий демократ в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Джим Хаймс, призвал господина Байдена освободить место для "младшего преемника" через несколько минут после того, как он закончил свою речь.

К нему быстро присоединился конгрессмен от КалифорнииСкотт Питерс, который заявил в своем заявлении: "Ставки высоки, и мы на проигрышном пути". Эрик Соренсен из Иллинойса призвал 81-летнего президента отказаться от гонки в пользу "лидера, который сможет противостоять нынешним угрозам демократии".

Джо Байден, которого на пресс-конференции неоднократно спрашивали о его переизбрании, сказал, что он "полон решимости" продолжать свою предвыборную кампанию.

Напомним, президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне прокомментировал возможность проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что сейчас в этом нет смысла.

Американский актер, продюсер Джордж Клуни, который долгое время поддерживал Байдена и являлся его спонсором, призвал политика снять свою кандидатуру с президентской гонки.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что расширил НАТО и привлек 50 стран для помощи Украине. Кроме того, он убежден, что одолел российского диктатора Владимира Путина.

Джо Байден США НАТО выборы саммит политики Демократическая партия Саммит НАТО в Вашингтоне

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