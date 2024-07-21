Байден вышел из президентской гонки — документ

Президент США Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Итак, Демократической партии придется выбирать нового кандидата для участия в гонках.

Документ был опубликован на сайте Белого дома в воскресенье, 21 июля.

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Сотрудники Белого дома, а также члены предвыборного штаба президента США Джо Байдена считают, что ему лучше снять свою кандидатуру с президентских выборов. По их мнению, глава государства не осознает реального положения вещей.

"Для меня было самой большой честью в моей жизни служить вашим президентом. И хотя я намеревался баллотироваться на второй срок, я верю, что в интересах моей партии и страны я должен отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на выполнении моих обязанностей президента до конца моего срока. Позже на этой неделе я обращусь к нации и подробнее расскажу о своем решении", — говорится в заявлении.

Напомним, более половины демократов считают, что на президентских выборах в США вице-президент страны Камала Гаррис может заменить Джо Байдена, если он снимет свою кандидатуру.

Также отметим, 17 июля Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Так, отказ от дальнейшей борьбы может произойти только в случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Также 18 июля стало известно, что президент США уже в третий раз заболел COVID-19.