Вибори в США — кого оберуть демократи, якщо Байден зніме кандидатуру, опитування

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Понад половина демократів вважають, що на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки віцепрезидентка країни Камала Гарріс може замінити лідера країни Джо Байдена, якщо він зніме свою кандидатуру. Однак майже половина переконані, що чинний президент повинен поступитися їй місцем.

Про це свідчать результати опитування Economist/YouGov, проведеного 13-16 липня.

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За результатами опитування, 79% респондентів віддали б свій голос за Гарріс як кандидатку від Демократичної партії на президентських виборах, які мають відбутися в листопаді. Близько 28% переконані, що в неї більше шансів здобути перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом, а 32% думають, що їхні шанси на рівні.

Крім того, 45% опитаних кажуть, що Байден має знятися з виборів, водночас 41% проти цього. 68% тих, хто вважає, що американський лідер має піти, назвали його вік і здоров'я головною причиною. 23% сумніваються у його здатності перемогти Трампа.

Попри це, 4% виборців зазначають, що Байден дуже ймовірно відмовиться від виборів, 15% думають, що це досить ймовірно, майже 65% — малоймовірно.

В опитуванні взяли участь 1582 респонденти, похибка становить близько 3,1%.

Участь Байдена у виборах президента США

Нагадаємо, що Демократична партія наразі поставила на паузу висунення кандидатури Джо Байдена на участь у президентських перегонах. Найближчі кола до чинного президента США зазначили, що він наразі не відмовився від участі у виборах, але "став більше прислухатись до людей, що переконують його зняти кандидатуру".

Натомість Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Це може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.