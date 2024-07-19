Выборы в США — кого изберут демократы, если Байден снимет кандидатуру, опрос

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Более половины демократов считают, что на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки вице-президент страны Камала Гаррис может заменить лидера страны Джо Байдена, если он снимет свою кандидатуру. Однако почти половина убеждена, что действующий президент должен уступить ее место.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Economist/YouGov, проведенного 13-16 июля.

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По результатам опроса, 79% респондентов отдали свой голос за Гаррис как кандидатку от Демократической партии на президентских выборах, которые должны состояться в ноябре. Около 28% убеждены, что у нее больше шансов одержать победу над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, а 32% полагают, что их шансы на уровне.

Кроме того, 45% опрошенных говорят, что Байден должен сняться с выборов, в то же время 41% против этого. 68% тех, кто считает, что американский лидер должен уйти, назвали его возраст и здоровье главной причиной. 23% сомневаются в его способности победить Трампа.

Несмотря на это, 4% избирателей отмечают, что Байден очень вероятно откажется от выборов, 15% думают, что это достаточно вероятно, почти 65% маловероятно.

В опросе приняли участие 1582 респондента, погрешность составляет около 3,1%.

Участие Байдена в выборах президента США

Напомним, что Демократическая партия пока поставила на паузу выдвижение кандидатуры Джо Байдена на участие в президентской гонке. Ближайшие круги к действующему президенту США отметили, что он не отказался от участия в выборах, но "стал больше прислушиваться к людям, убеждающим его снять кандидатуру".

В то же время Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Это может произойти только в том случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.