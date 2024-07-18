Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден захворів на коронавірус. Він відчуває "легкі симптоми" хвороби.

Про це повідомляє CNN.

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Байден захворів на коронавірус

Лікар Байдена розповів, що він отримав першу дозу противірусного засобу. Президент США буде перебувати на самоізоляції у своєму будинку в Делавері.

"У президента з'явилися симптоми з боку верхніх дихальних шляхів, включаючи ринорею (нежить) і непродуктивний кашель, із загальним нездужанням. Він почувався добре під час свого першого заходу, але, оскільки йому не стало краще, було проведено тестування на COVID-19, і результати виявилися позитивними", — йдеться в записці від лікаря Байдена.

Підтвердження від Білого дому про захворювання Байдена надійшло після того, як президент запізнився на свій запланований виступ.

"Я щойно говорила по телефону з президентом Байденом. Він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат тесту на COVID", — заявила президентка та виконавча директорка UnidosUS Джанет Мургіа.

Реакція Байдена на позитивний тест на COVID-19

Байден підтвердив, що захворів коронавірусом. Він зазначив, що почувається добре.

Президент США подякував всім за добрі побажання та зазначив, що перебуватиме в ізоляції, поки не одужає.

"І в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу", — зазначив він.

Допис Байдена. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 липня Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Так, відмова від подальшої боротьби може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Також у перший день з'їзду республіканської партії в Мілуокі Дональд Трамп набрав достатньо голосів, щоб офіційно стати кандидатом у президенти від цієї політсили. Він вже назвав можливого віцепрезидента, який, що цікаво, декілька років тому обіцяв ніколи не голосувати за Трампа.