У Байдена діагностували коронавірус — подробиці
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден захворів на коронавірус. Він відчуває "легкі симптоми" хвороби.
Про це повідомляє CNN.
Байден захворів на коронавірус
Лікар Байдена розповів, що він отримав першу дозу противірусного засобу. Президент США буде перебувати на самоізоляції у своєму будинку в Делавері.
"У президента з'явилися симптоми з боку верхніх дихальних шляхів, включаючи ринорею (нежить) і непродуктивний кашель, із загальним нездужанням. Він почувався добре під час свого першого заходу, але, оскільки йому не стало краще, було проведено тестування на COVID-19, і результати виявилися позитивними", — йдеться в записці від лікаря Байдена.
Підтвердження від Білого дому про захворювання Байдена надійшло після того, як президент запізнився на свій запланований виступ.
"Я щойно говорила по телефону з президентом Байденом. Він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат тесту на COVID", — заявила президентка та виконавча директорка UnidosUS Джанет Мургіа.
Реакція Байдена на позитивний тест на COVID-19
Байден підтвердив, що захворів коронавірусом. Він зазначив, що почувається добре.
Президент США подякував всім за добрі побажання та зазначив, що перебуватиме в ізоляції, поки не одужає.
"І в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу", — зазначив він.
Нагадаємо, 17 липня Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Так, відмова від подальшої боротьби може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.
Також у перший день з'їзду республіканської партії в Мілуокі Дональд Трамп набрав достатньо голосів, щоб офіційно стати кандидатом у президенти від цієї політсили. Він вже назвав можливого віцепрезидента, який, що цікаво, декілька років тому обіцяв ніколи не голосувати за Трампа.
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