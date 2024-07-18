Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Байдена діагностували коронавірус — подробиці arrow

У Байдена діагностували коронавірус — подробиці

18 липня 2024 07:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Джо Байден захворів на коронавірус
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден захворів на коронавірус. Він відчуває "легкі симптоми" хвороби.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Байден захворів на коронавірус

Лікар Байдена розповів, що він отримав першу дозу противірусного засобу. Президент США буде перебувати на самоізоляції у своєму будинку в Делавері. 

"У президента з'явилися симптоми з боку верхніх дихальних шляхів, включаючи ринорею (нежить) і непродуктивний кашель, із загальним нездужанням. Він почувався добре під час свого першого заходу, але, оскільки йому не стало краще, було проведено тестування на COVID-19, і результати виявилися позитивними", — йдеться в записці від лікаря Байдена.

Підтвердження від Білого дому про захворювання Байдена надійшло після того, як президент запізнився на свій запланований виступ.

"Я щойно говорила по телефону з президентом Байденом. Він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні вдень. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат тесту на COVID", — заявила президентка та виконавча директорка UnidosUS Джанет Мургіа.

Реакція Байдена на позитивний тест на COVID-19

Байден підтвердив, що захворів коронавірусом. Він зазначив, що почувається добре.

Президент США подякував всім за добрі побажання та зазначив, що перебуватиме в ізоляції, поки не одужає. 

"І в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу", — зазначив він.

null
Допис Байдена. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 липня Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Так, відмова від подальшої боротьби може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Також у перший день з'їзду республіканської партії в Мілуокі Дональд Трамп набрав достатньо голосів, щоб офіційно стати кандидатом у президенти від цієї політсили. Він вже назвав можливого віцепрезидента, який, що цікаво, декілька років тому обіцяв ніколи не голосувати за Трампа.

Джо Байден коронавірус США хвороба політики президент COVID

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку