Джо Байден заболел на коронавирус

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заболел коронавирусом. Он ощущает "легкие симптомы" болезни.

Об этом сообщает CNN.

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Байден заболел коронавирусом

Врач Байден рассказал, что он получил первую дозу противовирусного средства. Президент США будет находиться на самоизоляции в своем доме в Делавере.

"У президента появились симптомы со стороны верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомоганием. Он чувствовал себя хорошо во время своего первого мероприятия, но, поскольку ему не стало лучше, было проведено тестирование на COVID-19, и результаты оказались положительными", — говорится в записке от врача Байдена.

Подтверждение от Белого дома о заболевании Байдена последовало после того, как президент опоздал на свое запланированное выступление.

"Я только что говорила по телефону с президентом Байденом. Он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и он только что получил положительный результат теста на COVID", — заявила президент и исполнительный директор UnidosUS Джанет Мургиа.

Реакция Байдена на положительный тест на COVID-19

Байден подтвердил, что заболел коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Президент США поблагодарил всех за хорошие пожелания и отметил, что будет находиться в изоляции, пока не поправится.

"И в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа", — отметил он.

Пост Байдена. Фото: скриншот

Напомним, 17 июля Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Так, отказ от дальнейшей борьбы может произойти только в случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Также в первый день съезда республиканской партии в Милуоки Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы официально стать кандидатом в президенты от этой политсилы. Он уже назвал возможного вице-президента, который, что интересно, несколько лет назад обещал никогда не голосовать за Трампа.