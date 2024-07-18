Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow У Байдена диагностировали коронавирус — подробности arrow

У Байдена диагностировали коронавирус — подробности

18 июля 2024 07:59
Виктория Козырь - редактор
Джо Байден заболел на коронавирус
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Виктория Козырь - редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заболел коронавирусом. Он ощущает "легкие симптомы" болезни.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Байден заболел коронавирусом

Врач Байден рассказал, что он получил первую дозу противовирусного средства. Президент США будет находиться на самоизоляции в своем доме в Делавере.

"У президента появились симптомы со стороны верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомоганием. Он чувствовал себя хорошо во время своего первого мероприятия, но, поскольку ему не стало лучше, было проведено тестирование на COVID-19, и результаты оказались положительными", — говорится в записке от врача Байдена.

Подтверждение от Белого дома о заболевании Байдена последовало после того, как президент опоздал на свое запланированное выступление.

"Я только что говорила по телефону с президентом Байденом. Он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и он только что получил положительный результат теста на COVID", — заявила президент и исполнительный директор UnidosUS Джанет Мургиа.

Реакция Байдена на положительный тест на COVID-19

Байден подтвердил, что заболел коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Президент США поблагодарил всех за хорошие пожелания и отметил, что будет находиться в изоляции, пока не поправится.

"И в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа", — отметил он.

null
Пост Байдена. Фото: скриншот

Напомним, 17 июля Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Так, отказ от дальнейшей борьбы может произойти только в случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Также в первый день съезда республиканской партии в Милуоки Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы официально стать кандидатом в президенты от этой политсилы. Он уже назвал возможного вице-президента, который, что интересно, несколько лет назад обещал никогда не голосовать за Трампа.

Джо Байден коронавирус США болезнь политики президент COVID

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке