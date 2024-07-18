Джо Байден заболел на коронавирус

У Байдена диагностировали коронавирус — подробности
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заболел коронавирусом. Он ощущает "легкие симптомы" болезни.
Об этом сообщает CNN.
Байден заболел коронавирусом
Врач Байден рассказал, что он получил первую дозу противовирусного средства. Президент США будет находиться на самоизоляции в своем доме в Делавере.
"У президента появились симптомы со стороны верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомоганием. Он чувствовал себя хорошо во время своего первого мероприятия, но, поскольку ему не стало лучше, было проведено тестирование на COVID-19, и результаты оказались положительными", — говорится в записке от врача Байдена.
Подтверждение от Белого дома о заболевании Байдена последовало после того, как президент опоздал на свое запланированное выступление.
"Я только что говорила по телефону с президентом Байденом. Он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и он только что получил положительный результат теста на COVID", — заявила президент и исполнительный директор UnidosUS Джанет Мургиа.
Реакция Байдена на положительный тест на COVID-19
Байден подтвердил, что заболел коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо.
Президент США поблагодарил всех за хорошие пожелания и отметил, что будет находиться в изоляции, пока не поправится.
"И в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа", — отметил он.
Напомним, 17 июля Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Так, отказ от дальнейшей борьбы может произойти только в случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.
Также в первый день съезда республиканской партии в Милуоки Дональд Трамп набрал достаточно голосов, чтобы официально стать кандидатом в президенты от этой политсилы. Он уже назвал возможного вице-президента, который, что интересно, несколько лет назад обещал никогда не голосовать за Трампа.
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