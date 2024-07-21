Республіканець Майк Джонсон закликав Джо Байдена негайно піти у відставку — чому

Майк Джонсон. Фото: AP Photo / J. Scott Applewhite

Джо Байден не має бути президентом, якщо не готовий балотуватися на наступний строк. Йому треба вже зараз піти у відставку.

Про це в неділю, 21 липня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

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At this unprecedented juncture in American history, we must be clear about what just happened. The Democrat Party forced the Democrat nominee off the ballot, just over 100 days before the election.



Having invalidated the votes of more than 14 million Americans who selected Joe… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 21, 2024

Що каже Джонсон про необхідність відставки Байдена

"Якщо Байден не готовий балотуватись у президенти, він не може бути президентом. Він має негайно піти у відставку", — заявив представник Конгресу США.

Також він додав, що демократи "ліквідували голоси понад 14 мільйонів американців, які обрали Джо Байдена кандидатом від демократів на пост президента".

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Відповідний документ опублікували на сайті Білого дому.

Вихід опонента з президентських перегонів вже прокоментував експрезидент Дональд Трамп. Він назвав Байдена найгіршим президентом в історії США й додав, що чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка може стати наступною кандидаткою на посаду президента від демократів, йому буде легше перемогти.