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Спікер Конгресу США закликав Байдена негайно піти у відставку

21 липня 2024 23:39
Чекарьова Марія - редактор
Республіканець Майк Джонсон закликав Джо Байдена негайно піти у відставку — чому
Майк Джонсон. Фото: AP Photo / J. Scott Applewhite
Чекарьова Марія - редактор

Джо Байден не має бути президентом, якщо не готовий балотуватися на наступний строк. Йому треба вже зараз піти у відставку.

Про це в неділю, 21 липня, написав у соцмережі Х (раніше Twitter) спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

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"Якщо Байден не готовий балотуватись у президенти, він не може бути президентом. Він має негайно піти у відставку", — заявив представник Конгресу США.

Також він додав, що демократи "ліквідували голоси понад 14 мільйонів американців, які обрали Джо Байдена кандидатом від демократів на пост президента".

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Відповідний документ опублікували на сайті Білого дому.

Вихід опонента з президентських перегонів вже прокоментував експрезидент Дональд Трамп. Він назвав Байдена найгіршим президентом в історії США й додав, що чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка може стати наступною кандидаткою на посаду президента від демократів, йому буде легше перемогти.

Джо Байден США вибори Конгрес президент відставка

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