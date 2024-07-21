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Спикер Конгресса США призвал Байдена немедленно уйти в отставку

21 июля 2024 23:39
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Республиканец Майк Джонсон призвал Джо Байдена немедленно уйти в отставку — почему
Майк Джонсон. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Джо Байден не должен быть президентом, если не готов баллотироваться на следующий срок. Ему нужно уже сейчас уйти в отставку.

Об этом в воскресенье, 21 июля, написал в соцсети Х (ранее Twitter) спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

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"Если Байден не готов баллотироваться в президенты, он не может быть президентом. Он должен немедленно уйти в отставку", — заявил представитель Конгресса США.

Также он добавил, что демократы "ликвидировали голоса более 14 миллионов американцев, избравших Джо Байдена кандидатом от демократов на пост президента".

Напомним, в воскресенье, 21 июля, Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома.

Выход оппонента из президентской гонки уже прокомментировал экс-президент Дональд Трамп. Он назвал Байдена худшим президентом в истории США и добавил, что действующую вице-президентку Камалу Гаррис, которая может стать следующей кандидаткой на пост президента от демократов, ему будет легче победить.

Джо Байден США выборы Конгресс президент отставка

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