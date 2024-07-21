Республиканец Майк Джонсон призвал Джо Байдена немедленно уйти в отставку — почему

Майк Джонсон. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Джо Байден не должен быть президентом, если не готов баллотироваться на следующий срок. Ему нужно уже сейчас уйти в отставку.

Об этом в воскресенье, 21 июля, написал в соцсети Х (ранее Twitter) спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

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При этой непредсказуемой junction в американской истории, мы должны быть clear o to, co just happened. Демократская сторона направлена на демократскую общую игру от ballot, более чем за 100 дней после покупки.



Запрещая безвозмездно потери более чем 14 миллионов американцев, которые selected Joe… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) 21 июля 2024

Что говорит Джонсон о необходимости отставки Байдена

"Если Байден не готов баллотироваться в президенты, он не может быть президентом. Он должен немедленно уйти в отставку", — заявил представитель Конгресса США.

Также он добавил, что демократы "ликвидировали голоса более 14 миллионов американцев, избравших Джо Байдена кандидатом от демократов на пост президента".

Напомним, в воскресенье, 21 июля, Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома.

Выход оппонента из президентской гонки уже прокомментировал экс-президент Дональд Трамп. Он назвал Байдена худшим президентом в истории США и добавил, что действующую вице-президентку Камалу Гаррис, которая может стать следующей кандидаткой на пост президента от демократов, ему будет легче победить.