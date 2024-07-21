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Трамп прокоментував вихід Байдена з президентської гонки

21 липня 2024 21:30
Галина Шподарева - редактор
Вихід Байдена з президентської гонки — коментар Трампа
Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: AP
Галина Шподарева - редактор

Кандидат у президенти США Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів. В коментарі Трамп назвав опонента найгіршим президентом в історії США. 

Про це пише видання CNN у неділю, 21 липня. 

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Допис CNN. Фото: скриншот

Коментар Трампа щодо заяви Байдена

За прогнозами Трампа, Демократична партія висуне іншу кандидатуру — чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс, яку йому "буде легше перемогти, ніж Байдена".

"Під час телефонної розмови з CNN через кілька хвилин після того, як президент Джо Байден оголосив про свій вихід з перегонів 2024 року, колишній президент Дональд Трамп назвав Байдена "найгіршим президентом за всю історію нашої країни", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, 21 липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Відповідний документ було опубліковано на сайті Білого дому.

Раніше ми повідомляли, що 17 липня Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Так, відмова від подальшої боротьби може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Також 18 липня стало відомо, що президент США вже втретє захворів на COVID-19.

Джо Байден США вибори Дональд Трамп політики Америка

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