Вихід Байдена з президентської гонки — коментар Трампа

Трамп прокоментував вихід Байдена з президентської гонки
Кандидат у президенти США Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів. В коментарі Трамп назвав опонента найгіршим президентом в історії США.
Про це пише видання CNN у неділю, 21 липня.
Коментар Трампа щодо заяви Байдена
За прогнозами Трампа, Демократична партія висуне іншу кандидатуру — чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс, яку йому "буде легше перемогти, ніж Байдена".
"Під час телефонної розмови з CNN через кілька хвилин після того, як президент Джо Байден оголосив про свій вихід з перегонів 2024 року, колишній президент Дональд Трамп назвав Байдена "найгіршим президентом за всю історію нашої країни", — йдеться в публікації.
Нагадаємо, 21 липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Відповідний документ було опубліковано на сайті Білого дому.
Раніше ми повідомляли, що 17 липня Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Так, відмова від подальшої боротьби може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.
Також 18 липня стало відомо, що президент США вже втретє захворів на COVID-19.
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