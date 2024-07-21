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Трамп прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

21 июля 2024 21:30
Галина Шподарева - редактор
Выход Байдена из президентской гонки — комментарий Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: AP
Галина Шподарева - редактор

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки. В комментарии Трамп назвал оппонента самым худшим президентом в истории США.

Об этом пишет издание CNN в воскресенье, 21 июля.

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Сообщение CNN. Фото: скриншот

Комментарий Трампа по заявлению Байдена

По прогнозам Трампа, Демократическая партия выдвинет другую кандидатуру — действующую вице-президентку Камалу Гаррис, которую ему "будет легче победить, чем Байдена".

"Во время телефонного разговора с CNN через несколько минут после того, как президент Джо Байден объявил о своем выходе из гонки 2024 года, бывший президент Дональд Трамп назвал Байдена "худшим президентом за всю историю нашей страны", — говорится в публикации.

Напомним, 21 июля Джо Байден снял свою кандидатуру по президентским выборам. Соответствующий документ был опубликован на сайте Белого дома.

Ранее мы сообщали, что 17 июля Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. Да, отказ от дальнейшей борьбы может произойти только в случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

Также 18 июля стало известно, что президент США уже в третий раз заболел COVID-19.

Джо Байден США выборы Дональд Трамп политики Америка

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