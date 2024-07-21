Наступною кандидатурою у кандидати у президенти США стане Камала Гарріс — Байден зробив заяву

Президент США Джо Байден виступає під час передвиборчої зупинки в Детройті. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявив, хто замість нього братиме участь у президентських перегонах. За словами Байдена, він повністю підтримує кандидатуру віце-президентки Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа.

Про це Байден написав у мережі X у неділю, 21 липня.

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Заява Байдена

"Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це", — написав Байден.

Нагадаємо, 21 липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів: було опубліковано на сайті Білого дому.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп прокоментував вихід Джо Байдена з президентських перегонів. В коментарі Трамп назвав опонента найгіршим президентом в історії США.

Раніше ми повідомляли, що 17 липня Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. А вже 18 липня стало відомо, що президент США вже втретє захворів на COVID-19.