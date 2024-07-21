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Следующий кандидат в президенты США — кого поддержал Байден

21 июля 2024 22:05
Галина Шподарева - редактор
Следующей кандидатурой в кандидаты в президенты США станет Камала Гаррис — Байден сделал заявление
Президент США Джо Байден выступает во время предвыборной остановки в Детройте. Фото: REUTERS
Галина Шподарева - редактор

Президент США Джо Байден заявил, кто вместо него будет принимать участие в президентской гонке. По словам Байдена, он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис. Также он призвал демократов победить Трампа.

Об этом Байден написал в сети X в воскресенье, 21 июля.

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Джо Байден и Камала Гаррис. Фото: X

Заявление Байдена

"Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение Камале как кандидату от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", — написал Байден.

Байден поддержал кандидатуру Камалы Гаррис в кандидаты в президенты США - фото 2

Напомним, 21 июля Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов: документ опубликован на сайте Белого дома.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки. В комментарии Трамп назвал оппонента самым худшим президентом в истории США.

Ранее мы сообщали, что 17 июля Байден назвал единственное условие, при котором он может отказаться от участия в президентской гонке в США. А уже 18 июля стало известно, что президент США уже в третий раз заболел COVID-19.

Джо Байден США выборы Дональд Трамп Камала Харрис президент Демократическая партия Америка

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