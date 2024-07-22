Байден заявив про намір залишатися на посаді президента США до кінця терміну

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Попри рішення вийти з президентських перегонів Джо Байден не збирається достроково залишати пост лідера США. Чергові президентські вибори в США заплановано на 5 листопада 2024 року.

Висновки про рішення Байдена можна зробити з його допису у мережі X, який був опублікований у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

Допис Джо Байдена в X. Фото: скриншот

Заява президента США

"Ми — Сполучені Штати Америки, і немає нічого неможливого, якщо ми зробимо це разом. Ми просто повинні пам'ятати, хто ми є. Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, поки маю честь бути вашим президентом", — написав Байден.

Нагадаємо, раніше американська активістка, журналістка Лора Лумер повідомила, що президент США Джо Байден, імовірно, залишить свою посаду через невиліковний стан здоров'я. Після рішення Байдена вийти з виборчих перегонів чутки про його проблеми зі здоров'ям посилилися, що підживлюється його відсутністю на публіці і письмовим оголошенням про відмову від виборів.

Також ми писали, що експрезидент Сполучених Штатів Америки Барак Обама висловив упевненість, що Демократична партія отримає гідного кандидата в президенти. При цьому колишній глава Білого дому не став висловлювати підтримку будь-кому.

Як стало відомо напередодні, Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія має обрати нового кандидата для участі у перегонах.