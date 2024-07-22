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Байден заявил, что не оставит президентский пост досрочно — детали

22 июля 2024 20:54
Галина Шподарева - редактор
Байден заявил о намерении оставаться в должности президента США до конца срока
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Несмотря на решение выйти из президентской гонки, Джо Байден не собирается досрочно покидать пост лидера США. Очередные президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Выводы о решении Байдена можно сделать из его сообщения в сети X, которое было опубликовано в понедельник, 22 июля.

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Публикация Джо Байдена в X. Фото: скриншот

Заявление президента США

"Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Мы просто должны помнить, кто мы есть. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, пока имею честь быть вашим президентом", — написал Байден. 

Напомним, ранее американская активистка, журналистка Лора Лумер сообщила, что президент США Джо Байден, предположительно, покинет свой пост из-за неизлечимого состояния здоровья. После решения Байдена выйти из избирательной гонки слухи о его проблемах со здоровьем усилились, что подпитывается его отсутствием на публике и письменным объявлением об отказе от выборов.

Также мы писали, что экс-президент США Барак Обама выразил уверенность, что Демократическая партия получит достойного кандидата в президенты. При этом бывший глава Белого дома не стал никого поддерживать.

Как стало известно, Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Таким образом, Демократическая партия должна выбрать нового кандидата для участия в гонках.

Джо Байден коронавирус США выборы Дональд Трамп президент Америка

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