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Барак Обама не підтримав Камалу Гарріс як кандидатку у президенти США від демократів

22 липня 2024 16:06
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Вибори в США — Барак Обама не підтримав Камалу Гарріс
Камала Гарріс та Барак Обама. Фото: Associated Press
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Барак Обама висловив упевненість, що Демократична партія отримає гідного кандидата в президенти. При цьому колишній глава Білого дому не став висловлювати підтримку будь-кому.

Про це пише видання Bild у понеділок, 22 липня.

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Обама виступає за відкритий процес праймеріз

Барак Обама після відмови Джо Байдена брати участь у президентських виборах не підтримував кандидатуру віце-президента Камали Гарріс. Він виступив за відкритий процес праймеріз Демократичної партії на з’їзді наступного місяця.

"Я надзвичайно впевнений у тому, що лідери нашої партії зможуть організувати процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат. Я вірю, що бачення Джо Байдена про щедру, процвітаючу та єдину Америку, яка надає можливості для всіх, буде повною мірою продемонстровано на з'їзді Демократичної партії у серпні", — заявив Обама.

Нагадаємо, Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Згодом Байден заявив, хто замість нього братиме участь у президентських перегонах. Він повністю підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа. 

Після цього Камала Гарріс заявила, що братиме участь у президентських виборах

США вибори Камала Гарріс Барак Обама президент Демократична партія

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