Выборы в США - Барак Обама не поддержал Камалу Гаррис

Камала Гаррис и Барак Обама. Фото: Associated Press

Экс-президент США Барак Обама выразил уверенность, что Демократическая партия получит достойного кандидата в президенты. При этом бывший глава Белого дома не стал поддерживать никого.

Об этом пишет издание Bild в понедельник, 22 июля.

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Обама выступает за открытый процесс праймериз

Барак Обама после отказа Джо Байдена участвовать в президентских выборах не поддерживал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он выступил за открытый процесс праймериз Демократической партии на съезде следующего месяца.

"Я чрезвычайно уверен в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат. Я верю, что видение Джо Байдена о щедрой, преуспевающей и единой Америке, которая предоставляет возможности для всех, будет в полной мере продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе", — заявил Обама.

Напомним, Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.

Впоследствии Байден заявил, кто вместо него будет участвовать в президентской гонке. Он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

После этого Камала Харрис заявила, что будет участвовать в президентских выборах.