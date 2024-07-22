Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Барак Обама не поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США от демократов arrow

Барак Обама не поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты США от демократов

22 июля 2024 16:06
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Выборы в США - Барак Обама не поддержал Камалу Гаррис
Камала Гаррис и Барак Обама. Фото: Associated Press
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Экс-президент США Барак Обама выразил уверенность, что Демократическая партия получит достойного кандидата в президенты. При этом бывший глава Белого дома не стал поддерживать никого.

Об этом пишет издание Bild в понедельник, 22 июля.

Читайте также:

Обама выступает за открытый процесс праймериз

Барак Обама после отказа Джо Байдена участвовать в президентских выборах не поддерживал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он выступил за открытый процесс праймериз Демократической партии на съезде следующего месяца.

"Я чрезвычайно уверен в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат. Я верю, что видение Джо Байдена о щедрой, преуспевающей и единой Америке, которая предоставляет возможности для всех, будет в полной мере продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе", — заявил Обама.

Напомним, Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонках.

Впоследствии Байден заявил, кто вместо него будет участвовать в президентской гонке. Он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

После этого Камала Харрис заявила, что будет участвовать в президентских выборах.

США выборы Камала Харрис Барак Обама президент Демократическая партия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды