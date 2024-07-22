У США зібрано 46,7 млн доларів на кампанію віцепрезидентки Камали Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

У Сполучених Штатах Америки зібрали вже 46,7 мільйона доларів на передвиборчу кампанію віцепрезидента Камали Гарріс. Пожертви почали надходити після заяви чинного президента Джо Байдена про відмову брати участь у виборчих перегонах.

Про це повідомляє Associated Press.

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Передвиборча кампанія Гарріс

Онлайн-платформа для збору коштів для Демократичної партії ActBlue оголосила, що зібрано 46,7 млн доларів у вигляді малих пожертв на виборчу кампанію Гарріс.

До цього було відомо, що за 5 годин після новин про Байдена було зібрано 27,5 млн доларів.

Видання зазначає, що у червні кампанія Байдена та пов'язані з нею групи мали на рахунку приблизно 96 млн доларів. Водночас Республіканський національний з'їзд повідомив про фонд кампанії у розмірі 102 млн доларів.

За інформацією ЗМІ, у червні на основний рахунок виборчої кампанії Байдена надійшло 64 млн доларів, з яких 59 млн було витрачено в основному на передвиборчу рекламу. Наприкінці місяця на рахунку було 95 млн доларів.

У червні кандидат у президенти США Дональд Трамп зібрав менше коштів — 21 млн доларів і витратив приблизно 10 млн доларів. На кінець місяця на його рахунку залишилося 128 млн доларів.

Нагадаємо, Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Отже, Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Згодом Байден заявив, хто замість нього братиме участь у президентських перегонах. Він повністю підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Також він закликав демократів перемогти Трампа.

Після цього Камала Гарріс заявила, що братиме участь у президентських виборах.