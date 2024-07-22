В США собрано 46,7 млн долларов на кампанию вице-президента Камалы Харрис

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

В Соединенных Штатах Америки собрали уже 46,7 миллиона долларов на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис. Пожертвования начали поступать после заявления действующего президента Джо Байдена об отказе принимать участие в предвыборной гонке.

Об этом сообщает Associated Press.

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Онлайн-платформа для сбора средств для Демократической партии ActBlue объявила, что собрано 46,7 млн долларов в виде малых пожертвований на избирательную кампанию Харрис.

До этого было известно, что через 5 часов после новостей о Байдене было собрано 27,5 млн долларов.

Издание отмечает, что в июне кампания Байдена и связанные с ней группы имели на счете около 96 млн долларов. В то же время Республиканский национальный съезд сообщил о фонде кампании в размере 102 млн долларов.

По информации СМИ, в июне на основной счет избирательной кампании Байдена поступило 64 млн долларов, из которых 59 млн были потрачены в основном на предвыборную рекламу. В конце месяца на счету было 95 млн долларов.

В июне кандидат в президенты США Дональд Трамп собрал меньше средств — 21 млн долларов и потратил примерно 10 млн долларов. К концу месяца на его счету осталось 128 млн долларов.

Напомним, Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов. Итак, Демократическая партия будет выбирать нового кандидата для участия в гонке.

Впоследствии Байден заявил, кто вместо него будет участвовать в президентской гонке. Он полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Также он призвал демократов победить Трампа.

После этого Камала Харрис заявила, что будет участвовать в президентских выборах.