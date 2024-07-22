Вибори в США - чи піде у відставку Джо Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Чинний президент США Джо Байден, який нещодавно оголосив, що виходить з виборчих перегонів, не збирається йти у відставку до закінчення своїх повноважень. Зараз він буде займатись зниженням витрат та створенням робочих місць.

Про це повідомив представник Білого дому Ендрю Бейтс в інтерв'ю CNN.

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"Президент Байден успадкував від свого попередника економіку в стані вільного падіння, стрімке зростання насильницьких злочинів і альянси, що розвалюються. Він змінив ситуацію, забезпечивши найвище економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницьких злочинів майже за 50 років, а також збільшивши НАТО як ніколи раніше", - заявив Бейтс.

Окрім того, представник Білого дому наголосив, що до кінця свого перебування на президентському кріслі Байден чекає "нових історичних результатів для американського народу".

Бейтс також сказав, що після виходу з виборчих перегонів Джо Байден буде займатись зниженням витрат, створенням робочих місць і захистом соціального забезпечення.

Варто додати, що його заява з'явилася після того, як республіканці відкрито закликали Байдена піти у відставку після його рішення відмовитися від передвиборчої кампанії.

Речник Палати представників Майк Джонсон у своєму Х заявив, якщо Байден не здатен балотуватися в президенти, то й не здатний виконувати обов'язки президента та має "негайно піти у відставку".

Що передувало

Нагадаємо, Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів. Демократична партія обиратиме нового кандидата для участі у перегонах.

Незадовго до цього, 17 липня, Байден назвав єдину умову, за якої він може відмовитися від участі у президентських перегонах у США. Так, відмова від подальшої боротьби може статися лише у випадку, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Вже 18 липня президент США вже втретє захворів на COVID-19.

Після того, як Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів, Дональд Трамп назвав опонента найгіршим президентом в історії США.